Almeida condena la "hipocresía" de Sánchez por comprarle gas al encausado Putin mientras anuncia embargo a Israel

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por un lado anuncia embargo comercial a Israel mientras que, por otro, "le ha comprado 10.000 millones de euros en gas ruso a Putin en los tres últimos años".

El propio Almeida ha recordado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, que Putin está encausado en el Tribunal Penal Internacional, que ha emitido orden de detención contra él, igual que contra el israelí Benjamin Netanyahu.

"¿Qué pasa, que como nos tenemos que calentar a los ucranianos que les den, según el presidente del Gobierno? Pero a Israel embargo comercial, todas las medidas que diplomáticamente considera oportunas cuando a Rusia le compramos 10.000 millones de euros en gas", ha argumentado Almeida.

El alcalde madrileño ha pasado a poner el foco en la Venezuela de Nicolás Maduro, "encausado en el Tribunal Penal Internacional por las mismas causas que contra Netanyahu", y la "doble vara de medir" del Gobierno de Sánchez, un claro ejemplo de "hipocresía frente a las violaciones de derechos humanos".

A días de que la Vuelta Ciclista a España termine en Madrid, y cuando ha tenido que adelantarse el fin de la etapa en Pontevedra por protestas propalestinas, el regidor se ha comprometido a "poner todos los medios, junto con Delegación del Gobierno, para evitar que las protestas puedan poner en peligro el riesgo y la integridad física".

"Se debe prevenir que pueda haber comportamientos violentos que pongan en peligro la integridad física de quienes forman parte del convoy de la Vuelta o de aquellos que simplemente quieren disfrutar de un espectáculo deportivo", ha instado.