Almeida condena que el PSOE no ha suspendido la campaña porque "el Gobierno filtra los audios para salvarla"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado que no solo Vox sino también el PSOE no haya suspendido de facto la campaña electoral porque "el Gobierno filtra los audios (del centro de control de Atocha) para salvarla".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el alcalde ha tachado de "indecente" el filtrado del audio. "En política uno puede ser de izquierdas o de derechas pero se tiene que ser decente y a mí me parece que es indecente que apenas unos minutos después, ya desde el Gobierno, se filtrara que era un operario de un centro de control y apenas unas horas después se filtraron los audios, que señalaban con nombre, donde se le reconocía la voz", ha condenado.

"Al margen de la responsabilidad que pueda tener en el mantenimiento y conservación es indecente la gestión posterior que se ha hecho por parte del Gobierno para salvar a Óscar Puente y para salvar la campaña electoral. Alguien me preguntaba qué me parece que Vox no haya suspendido la campaña electoral pero creo que hay dos partidos que no la han suspendido, Vox y el PSOE, porque el Gobierno filtra los audios para salvar la campaña electoral", ha manifestado.

El primer edil ha pedido ponerse en la piel de esa persona y sentirse "señalada por el Gobierno de España como el único culpable de un accidente en el que se sabe que lo que ha habido es un fallo sistémico de varias capas de seguridad y al final hay una persona que es a la que se le está atribuyendo toda la responsabilidad".

EL CESE DE PUENTE, "UN CLAMOR DE NORTE A SUR"

Almeida ha definido como "un clamor que va a recorrer España de norte a sur, de este a oeste" el cese del ministro de Transportes, siendo el único lugar al que no llega al Palacio de la Moncloa.

El alcalde se ha presentado como el primero que dice que Óscar Puente "no es el que estaba conduciendo, el que hizo que el sistema de seguridad fallara, pero tiene una responsabilidad en el mantenimiento y la conservación de la red ferroviaria".

Tampoco ha olvidado su frase 'España vive el mejor momento de la historia del tren' y por eso, tras dos accidentes como los de Adamuz y Urda, "no es la persona que pueda devolver la confianza en el tren a los españoles".