Almeida condiciona extender la ampliación de terrazas en Madrid, medida "extraordinaria", a la evolución de la pandemia

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que "lo extraordinario no se debe convertir en ordinario" al ser requerido sobre la ampliación de la prórroga para que las terrazas ocupen plazas de aparcamiento más allá de 2021, si bien ha apuntado que si continúan las consecuencias de la pandemia, deberá ser algo "a estudiar".

Tanto él como el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguraban ayer que la ampliación de terrazas estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, "la fecha que se marcó por la comisión de terrazas", que depende de la Vicealcaldía. Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseveró que ello debía repensarse pues esta era una forma "más inteligente de la utilización del espacio".

Ya hoy, tras acudir a las obras del túnel de Bailén, ha reiterado que "esta cuestión iba ligada a la pandemia y por tanto a que las restricciones derivadas de la pandemia y las limitaciones de aforo se puedan suplir en el exterior como forma de ayudar a la hostelería".

"Yo no dije que no se vayan a prorrogar, yo digo que por ahora tienen ese plazo del 31 de diciembre, pero que lo extraordinario no se puede transformar en ordinario, y por tanto, que si las circunstancias desaparecen debemos plantearnos cumplir con ese compromiso", ha explicado ante los medios de comunicación.

A continuación ha defendido que "efectivamente hay que ayudar a los hosteleros, pero también cuando uno va por las calles de Madrid y se cruza con los vecinos, advierte de la generosidad infinita que están teniendo los madrileños con esta cuestión, porque son los primeros que dicen que efectivamente oye, hay muchas terrazas que han quitado plazas de aparcamiento, que ahora sin toque de queda va a haber bastante ruido, pero que lo entienden, que saben que la situación es muy complicada, pero también los madrileños y los vecinos tienen derecho, lógicamente, a descansar en las debidas condiciones, por tanto hay que buscar ese equilibrio".

Por ello, apuesta ahora por buscar "ese equilibrio" que sea tanto "en favor de los hosteleros, con toda la lógica del mundo, como con los vecinos".