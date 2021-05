Hostelería Madrid muestra su "preocupación" ante el riesgo de que puedan desaparecer 2.000 terrazas

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Hostelería Madrid, asociación que agrupa a las empresas de hostelería de la región, ha mostrado este martes su "preocupación" ante el anuncio del Ayuntamiento de Madrid de retirar las terrazas de veladores Covid y de las bandas de aparcamiento en enero de 2022.

Según ha trasladado Hostelería Madrid en un comunicado, lamentan esto teniendo en cuenta la "precaria situación" que todavía mantienen, a su juicio, las empresas de hostelería, "que tienen por delante dos años de recuperación y saneamiento financiero para hacer frente a los ICO y préstamos personales a los que han tenido que recurrir para superar el año y medio de pandemia".

La desaparición de las 2.000 terrazas Covid, entre las que se encuentran las de las bandas de aparcamiento, ponen en riesgo, según Hostelería Madrid, "más de 6.000 puestos de trabajo y a viabilidad de 2.000 negocios de hostelería".

Un sondeo realizado por esta asociación revela que la recuperación está siendo "dispar" para los locales de hostelería en función de si disponen o no de terraza de veladores, quedando patente "la importancia estratégica de las TERRAZAS en la recuperación de la facturación de los locales de hostelería cuando se supere la pandemia".

En el caso de los locales con terraza estiman que la situación es "buena" o "muy buena" para el 55% de los locales que ya han recuperado entre el 60% y el 90% de su facturación. El 16,88% de los locales ya han recuperado entre el 80% y el 90% de su facturación tras el fin del Estado de Alarma y la llegada del buen tiempo.

Por su parte, el 38,96% de los locales de hostelería con terraza han recuperado ya entre el 60% y el 80% de su facturación anterior. Finalmente, todavía quedan un 29,87% de locales que mantienen una situación 'regular' y que solo han recuperado entre un 40% y un 60% de la facturación, e incluso un 14,29% de locales que mantienen una situación mala con una facturación inferior al 40% que no permite la viabilidad de estas empresas a pesar de tener todavía el apoyo de los ERTE.

Respecto a los locales de hostelería sin terraza, exponen que la situación de la recuperación de facturación en bien distinta tras el fin del Estado de Alarma y con la llegada del buen tiempo porque solo el 5,7% de los locales experimenta una recuperación entre el 80% y 90% de su facturación, y un 25% de la hostelería sin terraza asegura que ha conseguido recuperar entre un 60% y un 80% de su facturación.

Por su parte, un 34,62% de los locales sin terraza manifiestan estar todavía en una situación 'regular', con una recuperación de la facturación entre el 40% y el 60%.

"La situación financiera del 35% de los locales sin terraza es muy delicada para afrontar los pagos de las deudas, préstamos e ICOS acumulados durante el año y medio de pandemia en el sector", exponen.

Respecto a la recuperación del turismo en la hostelería madrileña, el 54% de los empresarios de hostelería aseguran que el turismo no ha vuelto a su local, mientras que el 33,7% asegura que han recuperado ya el 10% de su clientela turística; el 8,99% aseguran que han recuperado ya el 20% de los clientes turísticos y, finalmente, un 3,37% aseguran que han recuperado ya el 30% de la clientela turística.

Preguntados por las medidas más importantes para la recuperación del sector, los empresarios de hostelería madrileños aseguran que las medidas clave para la recuperación de la actividad y la facturación del sector son la ampliación de grupos hasta 10 personas, recuperación de los aforos en interior, conceder más terrazas, recuperación de los aforos en exterior/terraza, recuperación del servicio en barra, recuperación de horarios de actividad.

"Desde Hostelería Madrid creemos que el sector no recuperará su buena salud hasta que no se recupere el consumo y el turismo, previsiblemente a partir del último trimestre de 2021. No será hasta 2022 cuando la hostelería empiece a funcionar con normalidad de forma continuada y los empresarios tendremos que afrontar entonces el pago de las deudas generadas durante este periodo de pandemia", han alertado.

Según Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid, "las terrazas de veladores han sido, en esta pandemia, "más importantes que nunca para los negocios y ha quedado demostrado que pueden tener una convivencia con la vida vecinal".