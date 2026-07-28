Almeida confirma a Albares obras en Escuelas Aguirre sin dilación aunque Ministerio "no haya querido llegar a acuerdo"

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Alumnos de Casa Árabe han reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que reconsidere la decisión del Ayuntamiento de recuperar el edificio de Escuelas Aguirre que alberga la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó en la conversación que mantuvo ayer con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que el Ayuntamiento acometerá las obras en el edificio de Escuelas Aguirre sin dilación aunque el Ministerio "no haya querido llegar a un acuerdo" en torno a Casa Árabe.

"El ministro Albares lo primero que debería decir es 'oiga, nos equivocamos' porque no pasa nada por reconocer que uno se equivocó nombrado a una persona que ha dejado prácticamente en bancarrota a Casa Árabe. El principal perjuicio que hay a Casa Árabe ha sido el nombramiento de Irene Lozano y cómo su nefasta gestión prácticamente ha dirigido a Casa Árabe a bancarrota", ha trasladado a la prensa desde el Planetario.

En la conversación que mantuvo ayer con el ministro le ratificó que el Ayuntamiento va a "recuperar la posesión del edificio" de Escuelas Aguirre "para poder hacer las obras necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad".

"Le trasladé que aquí ha habido una controversia durante demasiado tiempo entre el Ministerio y el Ayuntamiento sobre quién tiene que hacerse cargo de las obras. Como no hemos llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento tiene que asumir la responsabilidad de que no pueda haber un peligro para las personas", ha argumentado.

Con independencia de las conversaciones que se puedan tener y el modo de solucionarlo, "el Ayuntamiento tiene que recuperar la posesión (del inmueble sede de Casa Árabe) para poder ejecutar esa obra".

"QUEREMOS QUE CASA ÁRABLE ESTÉ EN LA CIUDAD DE MADRID"

"Si el Ministerio no ha querido llegar a un acuerdo a lo largo de este tiempo, nosotros no podemos dilatar más la solución y que esta es la solución que nosotros vemos desde el Ayuntamiento", ha insistido el alcalde. "Le ratifiqué que, al margen de que podamos mantener conversaciones y de que podamos ver de qué manera se puede solucionar de la mejor manera posible el futuro de Casa Árabe en la ciudad de Madrid, porque coincidimos en que queremos que Casa Árabe esté en Madrid, lo que sí le dije es que nos ratificamos en que recuperamos la posesión del inmueble para acometer de manera urgente las obras que sean necesarias", ha remarcado.

También trasladó al ministro que el régimen de obras en Escuelas Aguirre "es incompatible con la permanencia en este momento de las actividades de Casa Árabe". "Y que, en su caso, lo que pueda pasar después necesitará un título jurídico habilitante, que en este momento no disponemos", para el mantenimiento en ese emplazamiento, ha aclarado. En todo caso resulta "imperativo para el Ayuntamiento recuperar la posesión y hacer las obras que garanticen la seguridad del edificio".