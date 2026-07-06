Almeida confirma que Ortega ya es concejal no adscrito y que "no procede" que la portavocía pase a Ansaldo

Archivo - El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith (i), y la concejal de VOX, Arantxa Cabello (c), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que Javier Ortega Smith ya es concejal no adscrito y ha explicado que la Presidencia del Pleno entiende que "no procede" hacer el cambio de portavoz en favor de Ignacio Ansaldo.

"En este momento podemos decir que Javier Ortega Smith ya no es concejal del grupo municipal Vox, sino que es concejal no ha escrito La resolución del presidente del Pleno, Borja Fanjul, indica que Ortega pasa a ser concejal no adscrito y tendremos que esperar también a la situación en la que queden definitivamente los últimos concejales que han sido expulsados, que también tienen un procedimiento judicial en curso", ha indicado desde Serrería Belga en relación a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

La incógnita que se le ha planteado al alcalde es quién ocupa la portavocía de Vox, con Ignacio Ansaldo en el foco. La petición en favor de Ansaldo se comunicó pero una vez pasado el 30 de junio, que es cuando se dio traslado de la desestimación de las medidas cautelares sobre la expulsión del partido. También la reclama la autodenominada "portavoz legítima", Arantxa Cabello, afín a la dirección, una situación que se complica aún más dado que Carla Toscano, portavoz adjunta del grupo en todo momento, se encuentra de baja laboral.

La petición de cambio de portavocía, de Ortega a Ansaldo, es posterior al rechazo de las cautelares, por lo que "la Presidencia del pleno entiende que no procede a hacer el cambio de portavoz", ha aclarado el alcalde. "La portavoz adjunta sigue siendo Carla Toscano y será en el seno del grupo municipal Vox donde se tengan que resolver todas las cuestiones que hay en este momento", ha apostillado el alcalde.

"NO PUEDE SER QUE EL FUTURO DE UN GRUPO SE DECIDA EN LOS TRIBUNALES"

Almeida no ha obviado que Ortega podría recurrir judicialmente la decisión del presidente del Pleno, algo a lo que "tiene todo el derecho", aunque le ha advertido de que "hay pocas dudas, es decir, si le ha denegado la medida cautelar por parte del juzgado, que es lo que en su momento se acordó por el presidente del Pleno, esperar por prudencia a que el juzgado se pronunciara sobre esa medida cautelar una vez se desestima correspondía que pasara a esta situación de no adscrito".

Lo que tiene claro el primer edil es que "no puede ser que el futuro de un grupo municipal se esté decidiendo en los tribunales". "Y siento decirlo así, con todo mi respeto a Vox, con todo mi respeto a sus procedimientos internos y a las personas que integran el grupo municipal Vox, pero creo sinceramente que un grupo municipal no puede decidir y dirimir su futuro en los tribunales, que tienen que entender que deben estar a la altura de los madrileños y que, dentro de sus discrepacias, deberían hacer por lo menos las cosas más fáciles para que el Ayuntamiento de Madrid pudiera funcionar con normalidad", ha declarado.

Ante lo que está ocurriendo en Vox en los últimos plenos, Martínez-Almeida ha considerado que es "poco decoroso desde el punto de vista del respeto a los madrileños". "Lo que creo que merecería una reflexión por parte de Vox y sus concejales es cómo es posible que el futuro de un grupo municipal estén los juzgados en este momento", ha reiterado.