Almeida contesta a Cabello que "no es la portavoz de Vox" y le reprocha que "haga anuncios que no le corresponde hacer"

Archivo - La concejala de VOX, Arantxa Cabello (c), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la concejala Arantxa Cabello que "se tome a los madrileños más en serio" porque ella "no es la portavoz de Vox en estos momentos" y no puede "hacer anuncios que no le corresponde hacer".

Cabello, responsable de la portavocía de Hacienda, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia por "el fraude" del alcalde en relación a la tasa de basuras de 2026.

Arantxa Cabello, que se definió en el último Pleno de Cibeles como la "portavoz legítima de Vox" ante la pugna abierta con Javier Ortega Smith --expulsado del partido y quien ha trasladado esta situación a la Justicia ordinaria planteando medidas cautelares--, ha explicado en un comunicado que vuelven a recurrir a los tribunales, como ya hicieron con la tasa de 2025, porque "sigue siendo ilegal".

"Que yo sepa, Arantxa Cabello no es portavoz del Grupo Municipal Vox en estos momentos. Por tanto, si Arantxa Cabello hace este anuncio, lo que tiene que saber es que cuando vaya a un tribunal y diga Arantxa Cabello, portavoz del Grupo Municipal Vox, lo primero que le va a pedir el tribunal es que acredite la representación del Grupo Municipal Vox", ha advertido.

Almeida no pretende meterse "en el lío interno de Vox" pero sí ha contestado a la edil "que los madrileños se merecen seriedad y que lo que no puede ser es que una batalla interna se la traslade a los madrileños, que pretenda ser la 'portavoz legítima', como se autotitula, y que en función de eso haga anuncios que no le corresponde hacer".

"Ya que no se toman en serio entre ellos, lo que le pido es que se tomen en serio a los madrileños. Y Arantxa Cabello, como portavoz del Grupo Municipal Vox, jurídicamente no puede tomar esa decisión porque no lo es", ha reiterado, después de acusar a la edil de que con esto sólo busca "sacar un titular y tratar de enfangar".

"CACICADA"

Arantxa Cabello arremetía en el último Pleno contra la "cacicada" del equipo de Martínez-Almeida, por remar a favor de Javier Ortega Smith. "Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal,que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada", esgrimía.

Se refería así al informe que está realizando la Secretaría de este órgano para dilucidar en qué situación quedarían dentro de la Corporación los tres ediles expulsados, Ortega, Carla Toscano (ausente del Pleno por baja) e Ignacio Ansaldo. Para realizarlo solicitaron a Vox todos los documentos que acrediten las expulsiones sumando las peticiones de medidas cautelares de los de Ortega ante la Justicia ordinaria.

Cabello ha asegurado que en el Ayuntamiento "no se ha aplicado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice que cuando los miembros de un partido son expulsados, el grupo municipal tiene que enviar, si se solicita por parte del partido, a esos miembros a no adscritos pero esa situación, como suele ocurrir en un Ayuntamiento con un alcalde que actúa como un cacique, no se ha producido", reprocha.

Ya en el Pleno, el presidente de este foro, Borja Fanjul, le contestaba que "las decisiones que se tomen se tomarán en el momento procesal adecuado" y mientras tanto le pedía "que no haga demagogia con un tema tan importante".