Almeida contesta a Martín que se necesitan "menos mesas y más policías" ante el aumento de agresiones sexuales

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se necesitan "menos mesas y más policías" ante el aumento de agresiones sexuales.

Martín, ha presentado este martes los datos del balance de criminalidad del tercer trimestre del año en la región, que refleja un descenso de 0,8% de los delitos, aunque con un aumento del 7,2% de delitos contra la libertad sexual, una cifra que considera "intolerable e inaceptable", aunque se muestra "convencido" de que bajan las que no se denuncian.

El delegado ha destacado la mesa de trabajo sobre Violencia de Género que impulsa la institución y a la que ha invitado a administraciones y entidades sociales y políticas y ha recordado que el único partido invitado a participar en estos encuentros y que no ha querido asistir ha sido el PP, pues a Vox ni siquiera se le ha invitado.

"MENOS MESAS Y MÁS POLICÍAS"

Almeida ha contestado desde el Palacio de Cibeles que las agresiones sexuales son "un tema lo suficientemente serio que se está produciendo en las calles de Madrid como para despacharlo en una lucha partidista y organizar una mesa".

"Si le preguntamos a cualquier madrileño que esté por la calle, y especialmente a cualquier madrileña, si le parece que la solución es que se organice una mesa o si le parece que la solución es poner más policías en la calle estoy seguro de que cualquiera que responda diría menos mesas y más policías", ha argumentado.

Eso es lo que reclaman al delegado, "menos mesas y más policías, porque el problema de las regresiones sexuales no se resuelve en una mesa en la que se van a diluir las responsabilidades, la competencia entre varios, a ver si se consigue que nadie sepa que las competencias de seguridad son de la Delegación del Gobierno exclusivamente".

Y ya con el foco en la Policía Municipal, el alcalde ha reclamado al Gobierno "tener mil policías más". "¿Saben mil policías municipales más en la calle lo que supondría en términos de seguridad y de convivencia? ¿Saben lo que supondrían mil policías más para prevenir las agresiones sexuales que han aumentado? ¿Por qué han aumentado en las calles de Madrid?", ha lanzado.