Almeida cree que "el conejo de la chistera" del 23-F sirve a Sánchez como distracción porque "no tiene nada que ofrecer"

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que "el conejo de la chistera" que se ha sacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años, le sirve como "distracción" y "cortina de humo" porque "no tiene nada que ofrecer".

"Como no puede ofrecer nada de futuro nos ofrece lo que pasó hace 45 años. Si España de verdad viviera el mejor momento y España estuviera como nunca, hoy no hubiera anunciado la desclasificación de los papeles", ha lanzado a Sánchez desde la Casa de la Villa.

Cree Almeida que al estar España "peor que nunca en democracia", el presidente Sánchez "tiene que sacar un conejo de la chistera" como la desclasificación de documentos del 23-F, que no ve más que como "la siguiente cortina de humo" y "una salida de tono para ver si de esta manera los españoles se olvidan de cómo están las infraestructuras, del empleo juvenil o del paro juvenil, de cómo ha subido la cesta de la compra".

"Sánchez no quiere hablar de las cosas del comer, de las cosas que de verdad le importan a los españoles, porque no tiene nada que ofrecer, porque es un proyecto político agotado y por eso nos habla de lo del 23-F. Mejor mirar al futuro que mirar lo que pasó el 23-F que, por cierto, ha habido juicios, ha habido todo tipo de libros", ha insistido el primer edil.

Martínez-Almeida ha subrayado que con anuncios como el de la desclasificación "luego se pregunta por qué no remontan las encuestas y por qué la gente se queda en casa". "La gente se queda en casa porque (Sánchez) prefiere hablar del 23-F que de la cesta de la compra. Que lo tenga muy claro Sánchez, mientras siga hablando del 23-F en vez de la cesta de la compra va a ser muy complicado que los que se quedan en casa, como él dice, vayan a votarle", ha advertido.