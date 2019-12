Almeida cree que Más Madrid debe hacer "autocrítica" por sus "líos internos" en lugar de "enturbiar" los presupuestos

Publicado 23/12/2019 19:40:00 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el grupo municipal de Más Madrid tiene que hacer autocritica y no echar la culpa a los demás de sus "propios errores" y sus "líos internos", para reclamar a esta formación que deje de "enturbiar con polémica" la aprobación de los presupuestos municipales de 2020.

El pleno extraordinario ha validado este lunes las cuentas públicas municipales de la capital con el voto de PP y Ciudadanos, junto a la abstención de Vox, en una votación en la que el PSOE y Más Madrid han abandonado la votación con acusaciones de "fraude democrático", al celebrarse cuando esta última formación contaba con un edil menos tras la renuncia de Inés Sabanés el pasado viernes para dar el salto al Congreso de los Diputados.

"Lo que es un día feliz para la ciudad es que después de cuatro años de presupuestos de la izquierda sectaria por fin hay presupuestos que se ajustan a las necesidades de los madrileños que aumentan la inversión, reduce la deuda y bajan los impuestos", ha reseñado durante un acto de entrega de juguetes a menores de dos centros de acogida de SAMUR Social.

En esta línea, Almeida ha calificado de "muy buena noticia" que los presupuestos hayan podido salir adelante, manifestando que aquellos que quieren "enturbiarlo con polémica" deberían hacer "autocrítica". De hecho, ha añadido que lo acontecido en el Pleno revela que Más Madrid "no estaba pensando" en la ciudad.

"Este Gobierno ha demostrado independencia de criterio y hemos sacado unos presupuestos que consideramos buenos para la ciudad con los votos del PP y Ciudadanos sin el voto favorable de ningún otro grupo municipal", ha señalado.

A su juicio, esto demuestra "la capacidad de diálogo y voluntad de entendimiento de este equipo de Gobierno". Además, ha querido felicitar el esfuerzo de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidaldo, y de delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo.

"No hemos podido pactar con nadie salvo con los madrileños. Lo hemos sacado adelante solos. Insisto en que no echen la culpa a nadie de los problemas que tienen en su casa y sus líos internos. No estaban pensando en los madrileños. Si no fuera así, eso no hubiera pasado", ha zanjado.