Almeida cree que Más Madrid "ha hecho el ridículo" en el PE con Madrid Central y le pide "no echar la culpa a otros"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que Más Madrid "ha hecho el ridículo" en el Parlamento Europeo con Madrid Central y ha pedido a la formación "no echar la culpa a otros".

Las palabras de Almeida llegan un día después de que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidiera cerrar la petición presentada por Más Madrid y Equo para analizar el "retroceso" que esta formación considera que representa el nuevo Madrid Central, al sumar mayoría de votos 'populares' y liberales, que pedían archivar el caso, frente a socialistas, verdes e izquierda europea.

"Le doy un consejo a Rita Maestre, y es que conviene no hacer el ridículo en política, y cuando lo hace, no echar la culpa a las demás", ha trasladado a los medios de comunicación tras su visita al nuevo polideportivo municipal de La Cebada.

El regidor capitalino ha puesto en valor que el Parlamento Europeo "archiva de plano la queja que había presentado Más Madrid en Bruselas sobre este Gobierno" y que lo hizo "sobre la premisa del trabajo que el Gobierno municipal está llevando a cabo". "Eso es lo que ayer se refrendó con ese archivo de plano", ha apostillado a continuación.

Si bien, considera que "lo que no puede ser es que uno presente una queja, se la archiven y la culpa sea del empedrado o de cualquiera menos de quien haya presentado la queja". "No me quejo, no digo que haya hecho un ejercicio de propaganda. Lo que conviene es asumirlo y no echarle la culpa a los demás", ha finalizado.