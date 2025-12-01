Almeida cree que no da "demasiados resultados" asemejar a PP con Vox y marca distancias con un PSOE "nido de corrupción"

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la concentración contra la corrupción del Gobierno, en el Templo de Debod - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado a la izquierda que "no le está dando demasiados resultados", según todas las últimas votaciones, el asemejar al PP con Vox, para marcar aún más sus diferencias con el PSOE, al que ha calificado de "nido de corrupción personal, institucional y económica".

Desde el nodo de transportes de Plaza de España, el primer edil ha contestado así a las críticas lanzadas por el PSOE tras la manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrada ayer en el Templo de Debod.

"Me afilié al Partido Popular en el año 1993 y ya me decían que era la ultraderecha. Estoy muy acostumbrado, me lo llevan diciendo muchos años que el PP es la ultraderecha. Por tanto, que sigan en esto, que sigan haciéndolo, porque somos el primer partido de España, somos el primer partido a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Que sigan con ese discurso porque está claro que no les está dando demasiados resultados", ha retado a la izquierda.

En el PP tienen "muy claro" quiénes son y lo que quieren. "Y lo que no somos es un partido en el que no confía la gente ni un nido de corrupción personal, institucional y económica", ha declarado después de llamar la atención sobre que "Pedro Sánchez le ofreció un cheque en blanco a José Luis Ábalos, el mismo de tolerancia cero con la corrupción puso todos los ceros posibles en un cheque para que José Luis Ábalos callara".

Unido a que "parece ser que Koldo (García) ya ha dicho que hay un milloncito de euros cerca del Palacio de la Moncloa o dentro incluso del Palacio de la Moncloa". "Esto es lo que hace que no convoque elecciones", ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.