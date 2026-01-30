Almeida cree que Ortega Smith "merece un respeto" porque es Vox "el que se ha apartado de su momento fundacional"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith - VOX - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, "merece un respeto", con independencia de las discrepancias que mantienen entre ellos, para apostillar que es el partido "el que se ha apartado de su momento fundacional", no el concejal y ya diputado raso.

Javier Ortega Smith ha sido relegado a la última fila del hemiciclo del Congreso tras perder la portavocía adjunta en la Cámara Baja, la portavocía en la Comisión de Justicia y quedar fuera de la Ejecutiva de su partido. Almeida, desde el Palacio de Cibeles, ha opinado que "no es muy recomendable" hablar de otras formaciones políticas pero ha afirmado que Ortega "representa los valores del Vox que surgió, que nació y que ha crecido como ha crecido electoralmente".

"En mi opinión no es Javier Ortega Smith quien se ha apartado de lo que era Vox, si acaso es Vox el que se ha apartado de lo que fue el momento fundacional", ha declarado Almeida a la prensa añadiendo que esa situación se ha dado también con "otros fundadores de Vox".

Para Almeida, "Javier Ortega Smith merece un respeto porque cuando uno ha fundado un partido, el tercero en España, quienes lo fundaron han hecho un buen trabajo desde el punto de vista electoral y político". "Y para mí Javier Ortega desde luego representa fielmente los valores que indujeron a unas personas a fundar una opción política como Vox en España".