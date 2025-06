Almeida cree que las primarias "no siempre han permitido cerrar heridas y unir fuerzas" sino que han generado "brechas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), ofrece declaraciones a los medios - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este martes que las primarias en los partidos "no siempre han permitido cerrar heridas y unir fuerzas".

A pocas semanas de la celebración del Congreso del PP, el 5 y 6 de julio, el primer edil ha sido preguntado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, por su postura en cuanto a las primarias, en la que ya se ha posicionado la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a favor de 'un militante, un voto'.

Almeida no ha obviado que la clase política tiene "un problema de credibilidad" precisamente porque "el funcionamiento democrático que impone la Constitución no es percibido por la ciudadanía". "Por eso creo que hay que fortalecer mecanismos para que todos los afiliados tengan peso y de verdad puedan tener voz e incluso voto en el partido pero también hemos visto primarias, como ha pasado en otros partidos, incluso en el PP, que no siempre han permitido cerrar heridas y unir fuerzas sino al contrario, han dejado heridas y brechas".

Él está a la espera de ver la ponencia y el planteamiento concreto que se hace se debate entre esas dos cuestiones, entre "ganar credibilidad" y "sin que supongan divisiones que se prolongan en el tiempo en los partidos políticos".