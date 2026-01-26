Almeida cree que Puente "está tardando en dimitir" porque "las cosas no pasan por casualidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero (i), atiende a los medios en una rueda de prensa - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el ministro de Transporte, Óscar Puente, "está tardando en dimitir" porque "las cosas no pasan por casualidad".

"Estamos preocupados por lo que está pasando en el ámbito ferroviario", ha declarado desde Madrid Fusión, donde ha indicado que Puente "está tardando ya en dimitir, una dimisión que debería ser seguida de la de Pedro Sánchez porque las cosas no pasan por casualidad".

"Cuando uno pone a José Luis Ábalos al frente del ministerio, cuando pone a Koldo (García) de consejero de Renfe, cuando enchufa a Jessica en Adif, cuando pone a Óscar Puente a tapar todo lo que hizo José Luis Ábalos... Es que teníamos un ministro que vive en la cárcel y ahora tenemos un ministro que vive en Twitter", ha rechazado.

El primer edil ha sostenido que Puente debería dimitir porque fue el mismo que hace unos meses aseguró que "España vive el mejor momento del tren de la historia". "Si tuviera un mínimo de vergüenza, dimitiría. No le voy a decir que es el culpable de las muertes, ni le voy a llamar asesino, como nos llaman ellos a nosotros, pero lo que digo desde el punto de vista político es que cuando ha pasado lo que ha pasado, cuando el 70% de la red ferroviaria tiene limitada la velocidad o lo que se está produciendo en Rodalies, esa persona no merece seguir siendo ministro".

"Quien de verdad piensa que vivimos el mejor momento de la historia del tren en España no es quien pueda arreglar los problemas", ha concluido el alcalde.