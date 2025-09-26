Almeida cree que Sánchez debió promover un debate sobre envío de tropas para proteger a flotilla humanitaria

El buque de acción marítima 'Furor' zarpa desde el puerto de Cartagena, rumbo a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza - Ministerio de Defensa

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debió haber promovido un debate en el Congreso de los Diputados sobre el envío de tropas para proteger a la flotilla humanitaria rumbo a Gaza.

En una entrevista en 'Esradio', recogida por Europa Press, el primer edil no ha obviado que la flotilla "va a entrar en aguas complicadas para proteger a una serie de personas que han decidido hacer esta excursión a Israel".

"Si cada vez que un español decida que tiene que ir a una zona que tiene algún peligro de guerra pues no vamos a tener recursos suficientes", ha lanzado, después de considerar que detrás de todo esto sólo hay un interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para tapar todo lo que está pasando porque en vez de Begoña Gómez, en vez del fiscal general del Estado, se está hablando del barco de guerra".