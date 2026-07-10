Almeida cree que la selección "tiene capacidad de ganar" aunque no desmerece a Bélgica y su "gran portero Courtois"

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que correspon - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la selección "tiene capacidad de ganar", un deseo que ha trasladado sin desmerecer a Bélgica y su "gran portero (Thibaut) Courtois", guardameta del Real Madrid.

A Almeida le "vale ganar de penalti injusto 1-0 y en el último minuto". "Yo creo que podemos pasar y enfrentarnos a Francia en las semifinales pero queda este partido contra Bélgica, que es un gran equipo, empezando por su gran portero, Courtois", ha analizado desde San Blas-Canillejas ante el partido de cuartos de esta noche.

"Creo que tenemos la capacidad de poder ganar y a mí me da igual, con tal de que se gane, la forma en que se gane, aunque sea de penalti injusto y en el último minuto", ha insistido. Incluso se ha atrevido con un pronóstico, "un 1-0", y sueña con una final a disputar con Inglaterra.

También ha recordado que el partido se podrá seguir en las dos pantallas del Puente del Rey, en Madrid Río, instaladas por el Ayuntamiento, y en la de la Federación Española de Fútbol en Colón. "Esperamos poder prolongar estas pantallas también para el martes que viene, cuando serían las semifinales", ha deseado.