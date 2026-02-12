Archivo - Rueda de prensa de Junta de Gobierno de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que si Cercanías se llamase Rodalíes "ya hubiera habido ceses", ha calificado de "insultante para la memoria de las víctimas de Adamuz" la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso, y ha apostillado que Óscar Puente "no debería ser ministro ni un minuto más".

"Lo que hizo ayer el presidente del Gobierno es faltarle el respeto a la memoria de las víctimas. Pretender que después de ocho años de presidente del Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha pasado en la red ferroviaria, cuando nos dijeron que vivíamos 'el mejor momento del tren de la historia de España' es insultar la memoria de las víctimas", ha manifestado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín.

El regidor se ha preguntado si Sánchez "tendrá alguna responsabilidad de algo de lo que pasa en España", para apostillar que si Cercanías se llamase Rodalíes "ya habría habido ceses". "Desgraciadamente en Cataluña ha habido víctimas mortales pero en Madrid ha habido incidentes y accidentes que han puesto en grave peligro la vida y la integridad física de los viajeros, desde trenes descarrilados en un túnel, hasta trenes que se han quedado tirados en medio de un túnel obligando a los pasajeros a ir por medio de las vías", ha descrito.

"Pero como no nos llamamos Rodalíes pues ya sabemos que el ministro Puente no nos tiene en la misma estima y consideración", ha reprochado Almeida, que cree que "eso también es una falta de respeto hacia los viajeros de Cercanías de la Comunidad de Madrid que no tienen por qué soportar, no ya accidentes que ponen en peligro su vida y su integridad física, sino los retrasos continuos, las averías y los cortes". "Los madrileños no se merecen ser peor tratados que los ciudadanos de otras comunidades autónomas", ha zanjado.