Almeida critica el "chovinismo" de la exministra francesa con tomates españoles: "Tiene todas las garantías de calidad"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes el "chovinismo", entendido como una exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero, con la exministra Ségolène Royal con los tomates españoles y ha defendido que tiene "todas las garantías de calidad".

"A mí me parece que no se justifica ni desde el chovinismo que tanto caracteriza, en este caso, a algunos franceses, no a todos los franceses. Y parece ser que Ségolène Royal está haciendo el chovinismo del tomate", ha criticado ante los medios de comunicación tras recibir en el Palacio de Cibeles el ganador del Rally Dakar 2024, Carlos Sainz.

Almeida ha asegurado que los tomates españoles tienen "todas las garantías necesarias" en materia sanitaria y ha valorado que la política francesa tiene que aceptar que hay "libertad de movimiento y de circulación de bienes" en la Unión Europea.

El Gobierno de Francia se ha desmarcado de las críticas de la exministra Ségolène Royal a los productos ecológicos españoles, asegurando que se trata de una persona que no tiene responsabilidad política alguna y que, por tanto, no representa la opinión del Ejecutivo.