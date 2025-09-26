Almeida critica que a "los de la gente" ahora "les molesta el jurado popular", que sí gustaba cuando se juzgó a Camps

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene con los premiados en la entrega de los reconocimientos de la ciudad al turismo de Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que a "los de la gente" ahora "les molesta el jurado popular", el que se aplicará al caso Begoña Gómez, un sistema que el PSOE "aprobó hace 30 años como un grandísimo avance en el Estado de Derecho" y del que no dijeron nada en contra cuando se juzgó así al valenciano Francisco Camps.

En una entrevista en 'Esradio', recogida por Europa Press, el alcalde ha rechazado los cuestionamientos que hace la izquierda sobre la posibilidad de que el jurado popular esté contaminado "pero cuando (un jurado popular) juzgó a Francisco Camps en Valencia no dijeron nada, les pareció fenomenal".

Almeida, como jurista, ha declarado que nunca vió "vi la necesidad de introducir el jurado" popular, aunque es una previsión que está en la Constitución, porque "es ajeno a la cultura jurídica y es cierto que tiene riesgos". "Ahora, lo que no puede ser es porque se le aplique ahora a Begoña Gómez que tengamos que poner en duda esta figura", ha manifestado.