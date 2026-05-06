Almeida critica a Maestre que "llegue tarde" porque pide un refuerzo por regularización "cuando ya no hay solicitantes"

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes i - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, "llegue tarde" porque pide un refuerzo de 400 personas ante el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "cuando ya no hay solicitantes en las oficinas del Ayuntamiento".

"Hay que estudiarse los temas un poquito antes y si uno quiere de verdad no sacar un titular, sino proponer una medida seria, no la propongas cuando el proceso en el ámbito del Ayuntamiento hace que prácticamente ya no haya solicitantes. Es cierto que ha habido momentos, y todos los hemos visto, en los que ha habido colas, pero ahora mismo ya no las hay", ha replicado a Maestre desde el Palacio de Cibeles.

Más Madrid ha pedido reforzar con 400 trabajadores sociales las plantillas municipales del Ayuntamiento de la capital para hacer frente al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes con el fin de evitar "una saturación" en el resto de trámites. Lo ha planteado Maestre, que ha cargado contra el PP por "boicotear de forma activa que decenas de miles de madrileños que hoy viven y trabajan aquí tengan acceso a los derechos de ciudadanía".

"QUE TRABAJE ELLA"

"Antes de pedir trabajadores que trabaje ella, que yo creo que es lo razonable para los madrileños", ha contestado Almeida, que ha asegurado que el Gobierno municipal "no pone obstáculos" pero tampoco van a permitir que "se retarden las situaciones de los madrileños por este proceso que es una chapuza" y del que no han sido consultados.

El regidor ha mirado al Gobierno central con un proceso "improvisado y una auténtica chapuza, como se ha visto en las calles a lo largo de las últimas semanas". "Y que Rita Maestre pretenda que esto sea responsabilidad del Ayuntamiento y no de quien ha diseñado, aprobado y ejecutado el proceso, pues ya explica bien que ella misma es consciente del fracaso que ha supuesto desde el punto de vista organizativo y logístico", ha añadido.