Almeida critica a Maestre por "no querer negociar" presupuestos y ella le recuerda que "no ha habido comunicación"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este jueves a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, por "no querer sentarse a negociar" los presupuestos de la capital de 2023 y ella le ha recordado que "no ha habido ninguna comunicación con su partido".

"El problema que tenemos es que ella cree que sentarse hablar es algo que no procede en política. Yo lo que le digo a los portavoces de los grupos municipales es que hagan normal en política lo que es normal en las calles de una ciudad como Madrid: sentarnos y hablar", ha pedido el regidor después del minuto de silencio en el Palacio de Cibeles por la última víctima de violencia de género en Móstoles.

Almeida ha lamentado que la líder de la oposición en el Consistorio "no quiera negociar absolutamente nada". Asimismo, ha insistido en que los presupuestos para la ciudad "son muy buenos" y que "aquellos que no quieran aprobar medidas como una rebaja fiscal se lo tendrán que explicar a los ciudadanos".

Por su parte, Maestre ha retado al alcalde a mostrar "un correo, una llamada o una señal" para querer sentarse con ella a negociar los presupuestos. En esta línea, ha asegurado que "no existe" ningún tipo de comunicación y le ha recordado que "no han abierto ninguna negociación".

"Almeida miente y negocia por la puerta de atrás con su socio prioritario, que es la extrema derecha. Le pido que no nos meta en una pelea falsa donde no existe una negociación porque no ha querido. Más Madrid no va a participar en su estrategia electoral para este apaño presupuestario que no va a salir adelante", ha recalcado.