Almeida critica a una oposición que por "sus disputas internas" no está "a la altura de los madrileños"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes a una oposición que por estar centrada "en sus disputas internas" no está " a la altura de los madrileños".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras el acto de bienvenida a 60 bomberos conductores al Cuerpo municipal y al ser preguntado por la presentación de la candidatura de la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, a las primarias de su partido para ser cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital en 2027. Concurrirá contra su portavoz adjunta Enma López.

Considera el regidor que los madrileños exigen a los representantes públicos pensar "más en ellos" que en sí mismos, ago que el PSOE "no lo está haciendo".

"Esa disputa interna entre Reyes Maroto y Enma López, entre la 'número uno' y la 'número dos', no creo que sea la mejor de las imágenes, sobre todo cuando todos sabemos obviamente que no ha sido de la forma más elegante como se ha planteado las primarias", ha deslizado.

La pasada semana López anunciaba su intención de concurrir a primarias sin que estuvieran siquiera convocadas y siendo parte de la Ejecutiva Federal que tenía que aprobar el calendario dos días después.

Además de las socialistas, el regidor ha fijado la mirada en un Vox que se está "jugando su futuro en los juzgados" como Grupo Municipal y en un Más Madrid que ha vivido una "purga masiva" de concejales por parte de la portavoz, Rita Maestre, en la lista de primarias con la que quiere concurrir en 2027 de nuevo a Cibeles.

"PSOE, Vox y Más Madrid en estos momentos están anteponiendo sus problemas y sus líos internos a los problemas de los madrileños y creo que eso no es bueno ni es razonable", ha concluido.