Almeida: "Es acojonante que con la situación del país el Gobierno esté en ley de Amnistía"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que "cualquier español medio pensará que es acojonante que con la situación de España, el Gobierno esté con la ley de Amnistía".

"Cualquier español medio que vea que la inflación ha subido un 5%, que vea que el precio de la luz está en máximos históricos, que la recuperación económica no se produce... y ve que el Gobierno está enfrascado en una batalla sobre la ley de Amnistía o no de Amnistía. ¿Qué piensan los españoles? Me pongo en su lugar y debe de pensar, es acojonante", ha expresado ante los medios de comunicación tras asistir al tercer foro de la Unión Europea 'Aire Puro' que se celebra en Madrid durante el 18 y 19 de noviembre.

Para el regidor, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pretende distraer" las movilizaciones sociales que se están produciendo, como en Cádiz, "hablando de Franco y de la Ley de Aministía".

En este punto ha reiterado que "cualquier español debe pensar que es acojonante", y se ha preguntado a continuación si "¿de verdad todavía creen que cuando hay problemas graves vale con el comodín de Franco?".