Almeida da la bienvenida a los toldos de Sol donde otros "que no plantaron ni un matojo" sólo veían "una sartén"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado la bienvenida a los toldos de la Puerta del Sol, donde otros "que no plantaron ni un matojo" sólo veían "una sartén".

A los pies de la Puerta de Alcalá, Almeida ha destacado que la Puerta del Sol es "por primera vez peatonal", un mensaje dirigido a aquellos "que defienden que es una sartén y que siguieran circulando autobuses y coches". Esa peatonalización "no es incompatible con tratar de mejorar las zonas de sombreado y por eso se están instalando esos toldos".

"Los madrileños van a poder disfrutar de la Puerta del Sol completamente peatonalizada, la primera vez en nuestra historia, pero al mismo tiempo también van a poder disfrutar de esos toldos que van a atemperar las temperaturas que tenemos en estos momentos", ha enfatizado.

Almeida se ha enfocado en la izquierda al referirse a "aquellos que no es que no plantaran un árbol, es que no plantaron ni un matojo en la Puerta del Sol durante los cuatro años que estuvieron en el Gobierno", mientras que el equipo del PP peatonaliza e instala toldos.