Almeida defiende que 323 VUT recuperadas son "323 más que las que sacó Maestre" con un Gobierno que las "multiplicaron"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i) y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), interviene durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). La situación de las aprox - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que las 323 viviendas de uso turístico (VUT) recuperadas en 2025 para el uso residencial son "323 más que las que sacó (la portavoz de Más Madrid, Rita) Maestre" con un Gobierno que las "multiplicaron".

"Esto no quiere decir que me dé por satisfecho porque mientras haya una sola vivienda turística de uso ilegal nosotros vamos a seguir persiguiéndolas pero lo que sí que difiere es que siendo números que ellos (por Más Madrid y PSOE) califican de irrisorios, lo cierto es que en Madrid ya se han sacado del mercado de VUT ilegales más de 2.500", ha defendido desde el parque del Retiro.

Se trataría "no sólo de las 323 que se han inspeccionado y devuelto a la legalidad sino todas aquellas que también voluntariamente ya no están porque hay un Plan Reside que ha triplicado las sanciones y ha endurecido el régimen sancionador de manera tan fuerte".

También ha defendido que su equipo ha "triplicado el número de inspecciones, de 500 a 1.500 en el año 2025". "Y todavía no sé qué hizo Rita Maestre en el Gobierno porque todavía no tengo una sola noticia de un expediente sancionador ni de una vuelta a la legalidad de viviendas en el ejercicio de Rita Maestre", ha lanzado.

"Lo que sí sé es que ya desde que aprobamos el Plan Reside hay más de 2.500 viviendas menos de uso turístico ilegal en la ciudad de Madrid, que solo con nuestros servicios y actuaciones hemos sacado 323 de la ilegalidad, que hemos multiplicado por tres el número de inspecciones que hay en la ciudad de Madrid y que la Fiscalía de Madrid ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento por haber aumentado el número de inspecciones y de inspectores tras una denuncia que presentó Rita Maestre", ha añadido.