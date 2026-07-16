Almeida defiende que Europa sólo puede depender de ella y que el futuro se tiene que construir con Iberoamérica

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que "Europa depende de Europa, no tiene que depender de nadie más" y que el futuro "se tiene que construir entre Europa e Iberoamérica", con quien no hay mayor "alianza natural".

Almeida ha clausurado el Foro Libertas, organizado por el PP Europeo en Madrid, donde ha reivindicado la democracia liberal y "las políticas basadas en la persona, en la defensa de la libertad, en la defensa de la propiedad privada, el imperio de la ley, en la defensa irrenunciable de la dignidad y de la vida".

Lo ha hecho para advertir de que "cuidar la democracia es la urgencia más importante que tiene cualquier país". De hecho, el alcalde de Madrid cree que "este es el momento más crítico para la democracia liberal en el mundo a lo largo de las últimas décadas, particularmente en Europa y especialmente en España".

AMENAZAS A LA DEMOCRACIA LIBERAL

"Los populismos, los socialismos amenazan la democracia liberal porque saben que las sociedades que se sustentan sobre los principios que nosotros defendemos son fuertes, con capacidad de decidir por sí mismas y por eso tienen que debilitar esa sociedad siendo el camino más corto el debilitar las instituciones", ha analizado.

Almeida ha declarado que España se pregunta "qué más tiene que pasar para parar la deriva autoritaria de estos momentos". "Estoy seguro de que con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza le sabremos dar una respuesta democrática en las urnas el año que viene porque a nosotros donde nos gusta que se definan las personas, donde las personas tienen que tener la oportunidad de poder decidir es en las urnas".

"No dejemos que nadie nos diga lo que tenemos que ser o no, decidámoslo por nosotros mismos porque tenemos la capacidad de poder decidirlo, pero para eso es imprescindible que sepamos fomentar y tejer alianzas en el mundo tan convulso en el que vivimos y no hay alianza más natural para Europa que Iberoamérica", ha argumentado.

Almeida se ha dirigido también a Iberoamérica para sostener que "sólo desde las democracias liberales, desde el fortalecimiento de las instituciones, desde la generación de las mejores condiciones para que la sociedad civil progrese", se será capaz de superar la situación.