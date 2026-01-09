Almeida defiende que Feijóo fue "el único líder político nacional que se interesó por lo que estaba pasando en Valencia"

1041234.1.260.149.20260109141142 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, visita las obras de Parque Ventas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue "el único líder político nacional que se interesó por lo que estaba pasando en Valencia" en el estallido de la dana.

Feijóo ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error".

Desde las obras de Parque Ventas, Almeida ha remarcado que "a la hora en la que el señor Feijóo envía los mensajes que envía al presidente de la Generalitat Valenciana, al presidente de Castilla-La Mancha y al presidente de Andalucía no consta ningún mensaje ni ninguna llamada de Pedro Sánchez".

"No consta ninguna llamada ni de Pedro Sánchez, que estaba en la India; ni de Teresa Ribera, que estaba en Bruselas, ni del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estaba en Colombia. El único que tiene la responsabilidad institucional de interesarse por lo que está pasando en esos momentos en Valencia es Alberto Núñez Feijóo y yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer ahora", ha sostenido.

Incluso ha sugerido que "voluntariamente" y "por respeto a la memoria de las víctimas", Pedro Sánchez, Teresa Ribera y Hugo Morán puedan ir "a ese juzgado y delante de la jueza y de las distintas partes digan qué hicieron esa tarde" y "qué hicieron para comunicarse esa tarde con las autoridades valencianas" porque "Feijóo lo ha dicho, ha demostrado qué hizo esa tarde".

El primer edil madrileño ha aplaudido el "ejercicio de honestidad y transparencia" del presidente de su partido, para insistir en que "la memoria de las víctimas merece que todos los que tenían responsabilidades saquen sus teléfonos móviles, como lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo, y que se vea qué mensajes tenían y a qué hora".