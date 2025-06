Almeida defiende que se lucha por igualdad sin "Koldos, Errejones y Ábalos", la "ralea" de "machistas y de izquierdas"

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que se lucha por la igualdad sin "Koldos, Errejones y Ábalos", la "ralea" de "machistas y de izquierdas".

Desde Villa de Vallecas, donde ha presentado la primera cancha cubierta de vóley playa, el primer edil ha contestado a las críticas que mañana se desplegarán en el Pleno contra la nueva estrategia municipal de igualdad, en concreto por la supervivencia de los Espacios de Igualdad. "La mejor manera de luchar por la igualdad en España en estos momentos es que no haya Ábalos, que no haya Koldos y que no haya esa ralea por ahí en los partidos de la izquierda", ha lanzado.

"Vamos a decir las cosas tal y como son porque sí, por mucho que les molesten, no sólo son machistas, son de izquierdas. Son machistas y de izquierdas y esto es lo que de verdad transmite un ejemplo nefasto al conjunto de la sociedad", ha subrayado Almeida.

Él se ha comprometido a "seguir trabajando por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por superar todas las restas que tienen todavía las mujeres en el conjunto de la sociedad", para pasar a poner el foco en quienes "siguen anclados en el mismo discurso los de los partidos de los Koldos, de los Errejones, de los Ábalos".

A los partidos de izquierda les ha recomendado "que se miren primero dentro y luego si eso exijan a los demás". "A mí los partidos de Koldo, Ábalos y Errejón no me dan ninguna lección en materia de igualdad"