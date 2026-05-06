Almeida defiende que no solo Sheinbaum pueda opinar y lamenta la "visión puramente negativa del Descubrimiento"

La presidenta de México, Claudia Sheimbaum, durante el 164 aniversario de la Batalla de Puebla - Gobierno de México

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que no solo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pueda opinar, para lamentar la "visión puramente negativa del Descubrimiento" por parte de algunos, constatando que se trata de "un contexto histórico completamente distinto" y sosteniendo que "denigrar la figura de Hernán Cortés es un error".

Almeida ha contestado así a preguntas de los periodistas desde el Palacio de Cibeles después de que Sheinbaum declarara ayer que aquellos conservadores que reivindican la conquista y a Hernán Cortés "están destinados a la derrota", unas palabras que coinciden con la visita oficial al país latinoamericano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿No se puede decir en México lo que se dice en España? ¿Por qué se defiende que en México se pueda decir lo que se está diciendo de España y sin embargo desde España, desde Madrid en este caso, no podamos tener una opinión distinta? Y una opinión además que yo comparto", ha replicado Almeida.

El alcalde ha defendido la "figura histórica" de Hernán Cortés, "clave de la historia y de un proceso del descubrimiento de América".

"Como españoles nos debemos sentir orgullosos, sin perjuicio de que se pudieran producir determinadas situaciones en un contexto histórico completamente distinto del que estamos viviendo", ha alegado.

FRANCISCO DE VITORIA

Para "todos aquellos que denuncian la brutalidad del proceso del Descubrimiento", Almeida ha recordado que "la Sala de Derechos Humanos de Naciones Unidas se denomina Francisco de Vitoria, un jurista español religioso que enunció la primera declaración de derechos humanos, específicamente dirigida precisamente hacia el proceso de descubrimiento y de colonización de América".

"En apenas 50 años había más de quince universidades ya en América desde el descubrimiento en 1492 o las aportaciones que ha habido a lo largo de la historia cruzada, que nos han enriquecido muy considerablemente", ha enumerado.

"SENTIRNOS PROFUNDAMENTE ORGULLOSOS DE LO QUE HICIMOS"

"Hay algunos que optan por una visión puramente negativa del Descubrimiento mientras que hay otros que, sin ignorar que hubo aspectos que seguro que son mejorables, el resultado global es que nos debemos sentir profundamente orgullosos de lo que hicimos y de lo que hemos construido, capaces de construir a lo largo de la historia y del futuro común que tenemos en Iberoamérica", ha subrayado.

Almeida cree que "pretender denigrar la figura de Hernán es un error, entre otras circunstancias porque Hernán Cortés con los españoles que le acompañaban no hubiera podido conquistar México de ninguna manera y si lo pudo hacer, entre otras circunstancias, es porque contó también con la participación de diferentes tribus que había allí en México en aquel momento".

"Tenemos derecho a opinar. No tiene únicamente tiene derecho a opinar la presidenta de México sobre lo que pasó en 1492. Yo respeto el derecho de la presidenta de México a opinar pero que respeten el derecho de la presidenta Díaz Ayuso y mi respeto a opinar", ha resumido.