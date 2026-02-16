Almeida defiende que es "perfectamente compatible" un centro de mayores en Aluche y el centro escolar Amadeo Vives

Manifestación a su llegada al colegio. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que es "perfectamente compatible" un centro de mayores en Aluche y el centro escolar Amadeo Vives.

Lo ha hecho desde el centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa, después de que ayer una protesta ciudadana saliera a las calles de este barrio del distrito de Latina para protestar contra la construcción de un centro de mayores en lo que ahora mismo es utilizado como patio del CEIP Amadeo Vives.

El centro de mayores "es un equipamiento imprescindible que tiene que haber allí, en Latina, y por eso se va a seguir trabajando en esa línea". "Queremos que el centro escolar tenga las mejores condiciones pero también que el centro de mayores se construya. Creemos que es perfectamente compatible con el planteamiento que nosotros hemos puesto encima de la mesa poder hacer esto", ha defendido Almeida.

Después de trasladar el respeto por la opinión vecinal y de la asociación de familias, el alcalde ha contestado que están tomando "la mejor decisión para el distrito de Latina y para el barrio de Aluche".

En uno de los últimos plenos de Cibeles la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) coincidía en rechazar la ubicación del futuro centro de mayores y de día de Aluche propuesta por el Gobierno del PP, que insistía en que se construirán ambos equipamientos y que además se reformarán las pistas del CEIP Amadeo Vives.

Para la oposición la ubicación de estas dotaciones que dará servicio a los vecinos más mayores de Aluche no es la adecuada al descartar la original, en Camarena 277 y optar por el número 10 de la misma calle, donde se encuentran unas pistas deportivas que utiliza el alumnado del CEIP Amadeo Vives.