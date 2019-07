Almeida defiende el veto a Def con Dos y a todo grupo "condenado por delito de odio, tenga la orientación que tenga"

Publicado 05/07/2019 14:28:19 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha defendido este viernes tajantemente la cancelación de la actuación del grupo Def con Dos en las fiestas del distrito de Tetuán y a cualquier grupo o cantante "condenado por delito de odio, tenga la orientación o a la ideología que tenga".

Almeida ha manifestado que sus canciones favoritas son aquellas que no inciten al odio y que no inciten a la humillación de las víctimas. "Desde el Ayuntamiento no vamos a atacar la libertad de expresión. Def con Dos no puede tocar en cualquier lugar de Madrid, pero no en aquellos que sean con dinero público o soporte institucional del Ayuntamiento", ha indicado.

El primer edil matritense ha apuntado que el líder de esta banda, César Strawberry, tiene una sentencia judicial "que dice claramente que lo que hizo fue exaltar estas manifestaciones de terrorismo, entender el terrorismo como fórmula que puede resolver los problemas sociales y hacer más lacerantes la heridas psicológicas que sufren las víctimas del terrorismo".

"Imagínese que dirían ahora de si esta persona estuviera condenada por un delito contra el colectivo LGTBI o contra los discapacitados. Y si se hubieran levantado en armas e insultando como están insultando. No vamos a amparar ningún condenado por delito de odio tenga la orientación o la ideología que tenga. Somos una ciudad inclusiva y tolerante. Desgraciadamente, en la legislatura anterior vimos demasiados ejemplos de actuaciones que hacían apología de delincuentes como Alfon o que atacaban a las víctimas del terrorismo", ha dicho.

Por eso, Martínez Almeida ha subrayado que este tipo de comportamiento "se acabaron y nadie más a humillar o reírse de las víctimas del terrorismo".

A las preguntas de los periodistas, el regidor madrileño ha dicho que desconoce los detalles económicos de la cancelación de la actuación de Def con Dos pero que le es "indiferente". "El Ayuntamiento no puede dar cobertura, escaparate o publicidad a una persona condenada por un delito de odio contra las víctimas del terrorismo. Lo grave que esta tarde tocara en Tetuán aquel que se mofa de las víctimas", ha concluido.