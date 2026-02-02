Almeida destaca el "esfuerzo" en materia de movilidad para "garantizar" la circulación durante las obras de Alcalá

Trabajos en el entorno de la calle Alcalá, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el "esfuerzo" en materia de movilidad hecho por el Ayuntamiento para "garantizar la circulación" durante la ejecución de las obras de la remodelación de la calle Alcalá, que han arrancado este lunes con el corte de dos carriles, uno por cada sentido, en esta vía de la capital.

"Hemos acortado el cronograma de las obras, hemos introducido que las obras que más afectan a la movilidad se tengan que ejecutar necesariamente en verano y al mismo tiempo hemos adoptado medidas que permiten garantizar la circulación en condiciones adecuadas en estos momentos por ese entorno a pesar de que se comienzan las obras", ha trasladado el primer edil durante su visita a las obras de la A-5 para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel.

En todo caso, ha afirmado que "habrá afecciones" y ha apelado a la paciencia y generosidad de los vecinos. Pese a ello, Almeida ha subrayado que las afecciones se han "reducido" frente al escenario inicial y se "han mejorado considerablemente" con la próxima liberación de espacio en el Santiago Bernabéu tras el liberado en María de Molina.

"Estamos cuadrando todas estas cuestiones para que las afecciones sean las mismas. Por tanto, no voy a decir que no haya afecciones, pero lo que es cierto que respecto del escenario inicial, (...) es un escenario que nos permite compatibilizar una obra que creo que es necesaria en el Paisaje de la Luz que mejora considerablemente todo ese entorno con el ámbito de la movilidad", ha concluido.