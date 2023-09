Almeida destaca la "incertidumbre" en el techo de gasto por las elecciones aunque garantiza que habrá Presupuestos

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el "problema de incertidumbre" que tiene el Gobierno municipal para elaborar los Presupuestos con el techo de gasto, como consecuencia del proceso electoral y del Gobierno nacional que está en funciones, aunque ha garantizado que el Ayuntamiento aprobará sus Cuentas en 2024.

"Están en estos momentos hablando todas las áreas de gobierno y distritos para poder ir perfilando los presupuestos pero tenemos un problema de incertidumbre", ha señalado este miércoles ante los periodistas tras visitar una escuela infantil en Canillejas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó que no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno.

"Tenemos una serie de variables que no dependen del Ayuntamiento y que dificultan la elaboración de Presupuestos", ha afirmado Almeida, quien ha incidido en que se aprobarán con seguridad estas Cuentas, así como las ordenanzas fiscales.

Por otro lado, Almeida también se ha referido a la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de la modificación de las normas urbanísticas de la capital, algo que ha defendido que "sigue en plazo", además de subrayar que hay "estrecha comunicación" con la Comunidad.