Almeida destaca que "todavía no hay acreditado absolutamente nada contra el alcalde" de Móstoles

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). El Ayuntamiento de Móstoles celebra un Pleno extraordinario forzado por la oposición - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado "todavía no hay acreditado absolutamente nada contra el alcalde" de Móstoles, Manuel Bautista, por el presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido.

Almeida ha defendido la presunción de inocencia de su compañero de filas. Lo ha hecho desde Pozuelo, donde ha presentado la expansión de bicimad, subrayando que "lo que hay son dos versiones contrapuestas y una investigación penal". "Hay que respetar los tiempos judiciales y todavía no hay acreditado absolutamente nada contra el alcalde", ha añadido Almeida.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a declarar en calidad de querellado a Manuel Bautista. La querella se dirige contra el primer edil y contra el propio partido por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.