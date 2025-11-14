Almeida dice que Ayuso pone a Vox "ante el espejo de sus contradicciones" y defiende una inmigración legal

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a su jefa de filas y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque pone a Vox "ante el espejo de sus contradicciones", para pasar a reivindicar "una inmigración legal, ordenada, vinculada al mundo del trabajo", algo que "parece lo lógico y lo razonable".

Almeida, desde la Plaza de Cibeles, ha argumentado que "la política de inmigración necesita otros parámetros que la política de puertas abiertas y la de que se larguen todos, que es lo que dicen la izquierda, por un lado, y Vox por otro".

El alcalde ha sostenido que lo argumentado por Ayuso es la posición del PP, esto es, que se quiere "una inmigración legal, ordenada, vinculada al mundo del trabajo, algo que parece lo lógico y lo razonable".

Este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid la presidenta reivindicaba ante Vox que ella apuesta por una migración "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", planteó Díaz Ayuso.