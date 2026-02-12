Almeida dice que cerrar parques está justificado" tras la caída "extraordinariamente importante" de ramas y árboles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el cierre de parques ante condiciones adversas está "completamente justificado" a tenor de la caída "extraordinariamente importante" de ramas y árboles registradas.

"Los datos son tozudos y los datos nos dicen que han caído un número de árboles y de ramas extraordinariamente importante. El cierre de los parques, a la luz y a la vista de esos datos, está completamente justificado, porque hubiera supuesto un riesgo serio para la vida y para la integridad física de los madrileños", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín.

Almeida ha insistido que los parques no se cierran "por capricho" sino "por seguridad, con independencia de que el Ayuntamiento pueda "singularizar de alguna manera" los precintos.