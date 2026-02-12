Almeida dice que cerrar parques está justificado" tras la caída "extraordinariamente importante" de ramas y árboles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 13:06
Seguir en

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el cierre de parques ante condiciones adversas está "completamente justificado" a tenor de la caída "extraordinariamente importante" de ramas y árboles registradas.

"Los datos son tozudos y los datos nos dicen que han caído un número de árboles y de ramas extraordinariamente importante. El cierre de los parques, a la luz y a la vista de esos datos, está completamente justificado, porque hubiera supuesto un riesgo serio para la vida y para la integridad física de los madrileños", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín.

Almeida ha insistido que los parques no se cierran "por capricho" sino "por seguridad, con independencia de que el Ayuntamiento pueda "singularizar de alguna manera" los precintos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado