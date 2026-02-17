Almeida dice al "desaparecido" Puente que no transmite "la seguridad adecuada" con la vuelta de la alta velocidad

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealdaldesa, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido al "desaparecido" ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al apuntar que la vuelta de la alta velocidad con Andalucía no está transmitiendo "la seguridad adecuada" cuando "parece ser que ya ha habido problemas en el tramo de Adamuz", donde se registró el accidente mortal, en lo que a retrasos se refiere.

"No parece que estén transmitiendo la seguridad adecuada ni Adif ni el ministro Óscar Puente, que tuvo una actividad incesante durante la primera semana después del accidente pero desde entonces ha desaparecido. ¿O alguien está escuchando a Óscar Puente en las últimas semanas decir algo? Primero mintió y ahora desaparece", ha reprochado desde Conde Duque.

Para Almeida, "la táctica de Puente fue mentir masivamente y a continuación desaparecer y no dar otra ninguna explicación, a ver si los españoles se olvidan de los 46 muertos que hubo desgraciadamente en Adamuz y de las personas que murieron también en un accidente de Rodalíes". Cree que "ha desaparecido para no tener que dar más explicaciones".

También ha cuestionado que "hayan tardado tanto en volver a retomar el tráfico ferroviario, que es extraordinariamente importante porque es la conexión ferroviaria por alta velocidad de Madrid con todo el sur de España".

"El ministro está desaparecido porque sabe que mintió, que lo hizo de manera masiva, que faltó al respeto a la memoria de las víctimas, igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha optado por desaparecer para sobrevivir", ha reiterado.