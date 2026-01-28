Almeida dice que Madrid es "grito contra el antisemitismo", descrito por comunidad judía como "enfermedad democrática"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto por el Día de la Memoria del Holocausto - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito la ciudad como un "grito contra el antisemitismo", a lo que la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, ha unido que el antisemitismo "no es un problema judío" sino "un síntoma de enfermedad democrática".

Martínez-Almeida, acompañado del presidente del Pleno, Borja Fanjul, entre otros miembros del equipo de Gobierno, ha participado en el acto institucional en la Casa de la Villa para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que organiza el Ayuntamiento en coordinación con el Centro Sefarad-Israel y la Comunidad Judía de Madrid. Lo han hecho un día después de la fecha elegida por Naciones Unidas en conmemoración de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.

Las primeras palabras de Almeida han sido para reconocer que las grandes cifras siempre aturden y no dan una idea de la dimensión real de la tragedia. "Si me permiten la experiencia personal, hace pocos años en Madrid vivimos la pandemia, como en tantos lugares en el mundo, y éramos perfectamente conscientes de las circunstancias pero sólo cuando acudí al Palacio de Hielo y vi 400 ataúdes, uno detrás de otro, me di cuenta de la dimensión real de la magnitud que había detrás de las grandes cifras", ha señalado.

El alcalde ha puesto en valor las circunstancias personales y familiares de cada una de las víctimas del horror nazi y la importancia de mantener viva la memoria. "Madrid está orgullosa de ser una ciudad que acoge tanto a esa comunidad judía que tanto sufrió durante el Holocausto, como también a ese colectivo LGTBI que encuentra en esta ciudad un sitio de libertad. También acoge a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como integra al pueblo gitano porque Madrid es ese símbolo de libertad, de convivencia y de tolerancia".

NOBEL DE LA PAZ

"Alcemos un grito en estos momentos contra el antisemitismo, contra todos aquellos que no buscan simplemente discrepar de un Gobierno sino acabar con un Estado ya que buscan acabar con un pueblo", se ha posicionado, tras invitar a Madrid a "elevar esa voz que le diga al conjunto del mundo que no cabe el antisemitismo". El alcalde ha recordado el aumento de los delitos de odio a lo largo de los últimos años, con un foco especial en antisemitismo.

Martínez-Almeida ha aprovechado su intervención para aplaudir el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder de la oposición en Venezuela María Corina Machado por "encarna todos los valores de derechos, libertades, búsqueda de la democracia, de la paz, de la justicia y de la verdad".

"Y ese premio, en mi opinión, este año le corresponde al presidente de la organización Yad Vashem, Dani Dayan", (con una candidatura ya presentada) porque si la academia noruega se lo concede sería un premio a la convivencia, a la tolerancia, a la verdad y a la justicia en el mundo", ha sostenido.

"COLAPSO MORAL DE LA CIVILIZACIÓN"

"El antisemitismo no es un problema judío, es un síntoma de enfermedad democrática", ha advertido la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, que ha recordado "a millones de personas que fueron señaladas, perseguidas, despojadas de su dignidad, deportadas y asesinadas, vidas truncadas por la violencia, el odio, la deshumanización y por la indiferencia cómplice que muchas veces la acompañó".

Bengio ha dejado claro que "el Holocausto fue un crimen singular contra el pueblo judío y también supuso el colapso moral de la civilización, fue la demostración de hasta dónde puede llegar una sociedad que normaliza la intolerancia y el odio" porque "no comenzó con trenes abarrotados ni con las cámaras de gas sino mucho antes, con palabras, con estigmas, con mentiras repetidas, con leyes injustas".

Se trata de hacer un ejercicio de "mirar de frente para preguntarse qué se tolera, qué se normaliza y qué se denuncia y condena", lo que conlleva una advertencia "a las sociedades que creen que están a salvo del odio".

La presidenta de la Comunidad Judía de Madrid ha subrayado que "la responsabilidad moral siempre deja espacio para la elección" porque "el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, no es un residuo histórico superado. Es un odio antiguo que se transforma, que adopta nuevos lenguajes y nuevas formas, pero que conserva los mismos fundamentos, la negación del otro y su deshumanización".

"Hoy el antisemitismo reaparece en discursos públicos, en redes sociales, en agresiones físicas, en el negacionismo, en la banalización del Holocausto, y reaparece a menudo envuelto en una peligrosa apariencia de normalidad", ha advertido, tras constatar que allí donde se permite el antisemitismo "se debilitan el Estado de Derecho, la convivencia y la dignidad humana".

El director del Centro Sefarad Israel, José Thovar, ha sostenido, por su parte, que el recuerdo de la Shoah --el término hebreo que describe el genocidio perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial-- "es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática" y unido a "evitar su trivialización". "No hay justificación para el antisemitismo", ha subrayado.

"HAY ANTISEMITISMO EN ESPAÑA EN 2026"

Dana Erlich, Encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España, ha sido tajante al afirmar que "hay antisemitismo en España en 2026". "Lo vemos en el señalamiento, en la discriminación, en la generalización, en el boicoteo. Si les preguntan a amigos o compañeros judíos israelíes aquí en España les dirán que están preocupados", ha aseverado.

Erlich ha llamado a "combatir ese odio", "no permitir ni excusas ni desligitimaciones", unido a que "el primer paso para combatir el antisemitismo es admitir que existe".

"La historia nos ha enseñado a esconder nuestras identidades, nuestra religión", ha transmitido, después de asegurar que "las lecciones del Holocausto son algo que todavía se aprenden cada día". "Hace más de 80 años que se liberó el campo de Auschwitz pero no nos hemos liberado del miedo, del odio que nos persigue. Recordar el Holocausto es también recordar cómo ocurrió y los pasos previos, los pasos que permitieron esas atrocidades, como el señalamiento, la discriminación, la intimidación, la generalización", ha descrito.

Las últimas palabras de la Encargada de Negocios de la Embajada en la Casa de la Villa han sido 'Am Israel Hai' ('El pueblo de Israel vive', en hebreo). Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido protagonizado por la superviviente de la Shoah Denise Papo, integrante de la comunidad judía de Barcelona, cuando ha descrito la huida que tuvo que emprender con su familia para escapar del horror nazi.