Almeida dice que no se fijan en "apellidos" sino en la legalidad ante la polémica de los edificios de la Casa de Alba

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el Gobierno municipal "no se fija en nombres y apellidos, sino en si una actuación urbanística es legal o no", en relación con la polémica por los edificios propiedad del duque de Alba en el centro de la ciudad, cuyo posible uso como pisos turísticos ha generado críticas desde la oposición.

Así ha respondido el regidor desde el centro de mayores Canal de Panamá a raíz de unas declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la 'Cadena Ser', donde, preguntado por el tema, apuntó que se estarían acometiendo unas obras de rehabilitación y que parece ser que el propietario "no tiene decidido qué uso le va a dar a esos edificios".

"Tiene una obligación de cumplir la ley y si la ley le ampara" a que ese edificio puedan tener vivienda de uso turístico él, como delegado, le tiene "que dar esa posibilidad". "Yo no le puedo coartar en su ejercicio de la libertad, en el ejercicio de la propiedad privada, porque es un derecho fundamental", contestó Carabante.

La crítica ha llegado desde la izquierda. "El Duque de Alba que duerme en palacios tiene el 'derecho fundamental' de expulsar a 75 familias según Carabante, el concejal de urbanismo de Almeida. Nos roban la ciudad y se ríen. Vamos a plantar cara a esta minoría de privilegiados y lacayos de los ricos todos los días", ha replicado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a través de la red social 'X'.

En la misma línea y por la misma red social ha ido la socialista Reyes, Maroto, que ha sostenido que "llamar 'derecho fundamental' a expulsar vecinos para hacer pisos turísticos es una vergüenza", lo que le ha llevado a pedir la dimisión de Carabante porque "Madrid merece políticas que defiendan a la gente, no a la especulación".

"NO NOS FIJAMOS EN APELLIDOS SINO EN SI ES LEGAL O NO"

"Piden la dimisión del delegado de Medio Ambiente por limitarse a decir que en España se tiene que respetar la propiedad privada, ese es el resumen", ha replicado Almeida, para cargar contra una izquierda que "ha hecho de la okupación una seña de identidad".

Almeida se ha preguntado "qué escandaliza de decir que no puede tratar a las personas de forma diferente dentro de lo que son las posibilidades que establece el marco normativo". "Nosotros no nos fijamos en el nombre y apellidos, nosotros nos fijamos en si es legal o no es legal. Y si es legal tendremos que asumirlo y tendremos que dar las licencias correspondientes. Y si no es legal, no daremos las licencias", ha contestado el alcalde.

El regidor ha aseverado a la prensa que "no saben qué es lo que quiere el duque de Alba para ese conjunto" de viviendas en edificios en el centro de la ciudad porque al Ayuntamiento "no ha llegado ninguna petición formal".

También ha advertido de que si "entra dentro de la ley se tiene que respetar la ley, se llame duque de Alba o Pepe Álvarez, secretario general de UGT". "Lo que pasa es que ellos tratan distinto a Pepe Álvarez que a otras personas y por ahí este Gobierno no pasa. Nosotros respetamos la legalidad, con independencia de las personas", ha reiterado.

EL "HOTEL DE LUJO" DE UGT

Martínez-Almeida incluso ha retado a las portavoces del PSOE y Más Madrid a decirle al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que no transforme la antigua sede del sindicato del número 88 de la calle Hortaleza en un hotel de lujo sino en viviendas.

"Están muy preocupadas por la falta de vivienda, están enormemente preocupadas por la gentrificación del centro de Madrid pero en la sede de UGT de la calle Hortaleza se está construyendo un hotel de lujo. Yo les digo a Reyes Maroto y Rita Maestre que nos vayamos a ver a Pepe Álvarez en la sede de UGT en Avenida América y le expongamos el problema de vivienda que tenemos en el centro de la ciudad, que le pidamos que dedique ese inmueble de la UGT a vivienda social con precios asequibles", ha retado a las portavoces de la oposición.

El alcalde se ha preguntado si Maroto y Maestre "serán capaces de hacerlo", para insistir en que es la mejor forma de demostrar su preocupación "por la falta de vivienda, por la gentrificación del centro, por la proliferación de hoteles, por la proliferación de viviendas turísticas".

"¿Serán capaces de decirle a un sindicato suyo de referencia 'no hagas un hotel de lujo, no gentrifiques el centro de Madrid, no sigas en este proceso de expulsión de residentes, no sigas en este proceso de turistificación'? O ¿qué pasa, que aquí se trata distinto al duque de Alba por ser duque de Alba y a la UGT por ser la UGT?", se ha preguntado.

A lo que ha sumado que "el único Plan Especial que no han votado en contra PSOE y Más Madrid" en todos los años que lleva como alcalde es "el de la UGT para hacer un hotel en el distrito centro". "Ya es casualidad porque hemos llevado unos cuantos", ha ironizado.