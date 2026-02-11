Almeida dice que el "problema de ideas, de políticas y de desafección" de la izquierda "no se arregla con una coalición"

1050999.1.260.149.20260211122814 Archivo - Imagen de recurso del alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el "problema de ideas, de políticas y de desafección" que a sus ojos tiene la izquierda "no lo arreglan con una coalición".

"Serán ellos los que tengan que tomar sus propias decisiones y por tanto serán ellos los que tengan que decidir cómo quieren ir, pero que tienen un problema y un problema grave es seguro", ha planteado a los medios de comunicación preguntado por el proyecto que están ensamblando Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e IU.

Tras inaugurar el centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game, ha afirmado que el problema radica en que los españoles "han desestimado" sus políticas al entender que "no son eficaces" y que les han "perjudicado gravemente".

"No tienen un problema de siglas, no tienen un problema de partidos, lo que tienen es un problema de ideas, de políticas y de desafección por parte de los ciudadanos", ha abundado el regidor.

Es por ello, que ha indicado que antes de pensar "como se tienen que unir para salvar los restos del naufragio y poder coger cargos" lo que deberían pensar es por qué los españoles en estos momentos "le han dado un solo escaño a toda esa confluencia en Aragón".