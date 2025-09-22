Almeida echa en falta "la palabra Hamás" en la proposición del PSOE, a quienes acusa de quedarse en la "equidistancia"

Varias personas con banderas de Palestina irrumpen la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, echa en falta "la palabra Hamás" en la proposición anunciada por el PSOE para el siguiente Pleno, a quienes acusa de quedarse en la "equidistancia".

El Grupo Municipal Socialista, encabezado por Reyes Maroto, propondrá la Medalla de Honor de Madrid en 2026 para el pueblo palestino, hermanamiento entre ciudades y que el Pleno de Cibeles, en su sesión de la próxima semana, "condene el genocidio".

Para Almeida, el PSOE busca una "cortina de humo" y les anima a leer el dictamen de los Cronistas de la Villa cuando se planteó una medalla al pueblo judío. "¡Cómo exigieron que aplicáramos el dictamen de los Cronistas de la Villa! Y ahora lo único que quieren es lo mismo, la cortina de humo, la polémica y el enfrentamiento", ha rechazado desde CentroCentro.

Almeida, que aún no ha leído la proposición, sí ha adelantado que no compartirá su espíritu porque "Hamás no está". "Estoy seguro de que en esa proposición no se dice nada de Hamás, no se dice nada de una banda terrorista y se pretende poner en un plano de equidistancia o que Hamás quede por encima del Estado de Israel. Así parece muy complicado que podamos llegar a un acuerdo", ha argumentado.

De nuevo ha insistido en que "el genocidio es un clavo ardiendo para Pedro Sánchez". "Pedro Sánchez no quiere hablar de las pulseras antimaltrato que no han funcionado, no quiere hablar de su fragilidad parlamentaria, no de los asuntos que hay en España y, por tanto, se agarra el clavo ardiendo de Gaza".

Y todo mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "ha tenido el cuajo de decir que por las pulseras antimaltrato hay que abrir una pequeña investigación". "¿Hasta dónde alcanza la desvergüenza de aquellos que decían que eran el Gobierno más feminista de la historia y que ante todas aquellas mujeres que han puesto en peligro y ante todos aquellos maltratadores que han visto reducida su condena la vicepresidenta del Gobierno tiene el cuajo de decir que hay que abrir una pequeña investigación? No, lo que tienen que hacer es una investigación y a continuación dimitir y largarse", ha lanzado.