El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entrega las llaves de 116 pisos en Cañaveral, "un paso más para solucionar el problema de la vivienda" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado las llaves a los beneficiarios de los 116 pisos en alquiler asequible y 156 plazas de garaje en El Cañaveral 5, "un paso más para solucionar el problema de la vivienda", que ha calificado como "el principal" tanto en la capital como en España.

"Cada llave es un paso más para solucionar ese problema", ha sostenido este miércoles en el Palacio de Cibeles, donde ha cuantificado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) ya ha sorteado y adjudicado casi 900 viviendas de alquiler de las 1.212 proyectadas en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro.

Acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, Almeida ha reafirmado el compromiso del Consistorio con la construcción de nuevos pisos de alquiler para incrementar la oferta y "seguir siendo la ciudad que más vivienda pública hace en España".

También ha apuntado que el patrimonio de la empresa municipal "se ha incrementado en más de un 60%" desde 2019 gracias a una inversión de más de 1.500 millones de euros.

RENTA MEDOA DE 590 EUROS MENSUALES

Los nuevos inquilinos de Cañaveral 5 pagarán por su piso una renta media de 590 euros mensuales, "sin que ello suponga una merma de sus ingresos ya que nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar", ha destacado el Ayuntamiento.

En este sorteo han participado jóvenes y familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM. Esto quiere decir que para acceder a estos pisos, por ejemplo, una pareja con dos hijos puede tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

Cañaveral 5 cuenta con 116 viviendas --40 de dos dormitorios, 64 de tres y 12 de cuatro dormitorios-- y 156 plazas de garaje. Esta promoción ha contado con una inversión de más de 24 millones de euros, incluyendo el valor del suelo, de los que 19,5 millones los ha aportado el Ayuntamiento de Madrid y 4,5 millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea.

Disponen del certificado de eficiencia energética A, lo que permitirá a sus futuros inquilinos conjugar el confort habitacional con un importante ahorro en sus facturas de la luz. Además las viviendas cuentan con aerotermia, un sistema de climatización que mediante el intercambio de calor obtiene energía del aire para convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria.

MÁS DE 1.210 PISOS E

EMVS Madrid está construyendo en El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible, repartidos en trece promociones de viviendas. El 80% de estos pisos, es decir, más de 1.000, irán destinados a jóvenes y a familias con hijos menores.

De las promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, EMVS Madrid ya ha entregado siete de ellas a sus adjudicatarios (Cañaveral 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 y ya se han sorteado las promociones Cañaveral 8 y 9, que se entregarán próximamente.

En total, EMVS Madrid ha finalizado 1.078 viviendas de alquiler asequible de las 1.212 proyectadas en El Cañaveral, y 868 ya han sido sorteadas y adjudicadas.