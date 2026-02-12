Almeida espera seguridad jurídica con sentencia sobre la tasa de basura después de que el Gobierno les dejara "vendidos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en obtener "seguridad jurídica" de los fallos judiciales en torno a la tasa de basuras --se esperan los primeros la próxima semana a partir de los recursos de asesores fiscales-- después de que el Gobierno dejara a los ayuntamientos "vendidos".

"El Gobierno de España nos dejó vendidos, no fijó de ninguna manera el régimen jurídico de la tasa y cada ayuntamiento ha adoptado el modelo que en su leal saber y entender cree que es el que mejor se adapta a la regulación de la tasa de basuras, pero no es normal que haya tantos modelos distintos por parte de los ayuntamientos. No parece que siendo el hecho imponible el mismo, cada Ayuntamiento haya optado por un sistema distinto", ha lamentado el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín.

Almeida ha insistido en que su "discurso no ha variado desde que se empezó a elaborar la ordenanza" fiscal. "Dije desde el primer momento que el Gobierno de España nos había vendido a los ayuntamientos, que nos habían obligado a imponer una tasa", ha recordado.

Por eso ha vuelto a reiterar a las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, que se vayan los tres juntos al Ministerio de Hacienda registrando una solicitud "para la derogación de la ley que impone la tasa a los ayuntamientos". "Espero ansioso la respuesta de Reyes Maroto y Rita Maestra", ha ironizado.

Martínez-Almeida ha advertido que la tasa de basuras, "aparte del gasto económico que supone, está encareciendo aún más los alquileres en la ciudad de Madrid porque se repercute al arrendatario".