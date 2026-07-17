Almeida espeta al delegado, "profeta del apocalipsis", que "confíe más en los servicios de seguridad" ante el Mundial

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de oc - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que ha tachado de "profeta del apocalipsis", que "confíe más en los servicios de seguridad y emergencias" ante la final del Mundial de Fútbol de este domingo.

"Saben perfectamente cómo manejar este tipo de acontecimientos. Esto no quiere decir que luego no pueda pasar algo, pero poner la sombra de la sospecha antes, poner la duda antes para ver si luego pudiera pasar algo y de ser así poder echar la culpa... Yo lo único que digo es los madrileños pueden estar tranquilos", ha contestado Almeida en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

El primer edil ha replicado así al delegado, que ha reprochado al Ayuntamiento de la capital una supuesta "improvisación" en la instalación de una segunda pantalla para seguir la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina, y ha advertido de que la planificación hasta ahora es "insuficiente" para garantizar la seguridad.

Almeida ha contestado que suena un tanto "ingenuo pensar que el alcalde de Madrid toma las decisiones operativas y logísticas", cuando éstas están en manos de "los mejores profesionales de seguridad y emergencias, que conocen perfectamente los dispositivos que hay que adoptar en cada momento y que son los que dicen qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer".

"QUE NOS DEJE UN POCO TRANQUILOS"

"El domingo espero celebrar el triunfo de la selección española pero al profeta del apocalipsis que es el delegado del Gobierno decirle que confíe más en los servicios de seguridad y emergencias y que nos deje un poco tranquilos", ha espetado.

En cuanto a las críticas de Martín en torno a la segunda pantalla en Colón, el alcalde ha recordado que es exactamente la misma que la de la Eurocopa hace dos años. "Es importante también que el delegado del Gobierno no ponga constantemente en duda la profesionalidad no del alcalde sino de nuestros servicios de seguridad y emergencias, que saben perfectamente cómo manejar este tipo de acontecimientos", ha insistido. "Si lo dejamos en manos del delegado posiblemente saldría peor, pero como lo dejamos en manos de profesionales estoy convencido de que saldrá", ha rematado.

"Que se relaje y que disfrute con España en la medida de lo posible", ha aconsejado a Martín, para apuntar a la colaboración entre Policía Municipal y Nacional. Ya sobre esta última, competencia de Martín, ha expresado su deseo de que "le dejen hacer, no como el día de la Vuelta Ciclista a España, cuando no la dejaron intervenir".