Almeida espeta a Sánchez que "si quiere tocar la Constitución, lo primero es respetarla y cumplirla"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto conmemorativo del 40º aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "si quiere tocar la Constitución, lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla".

Almeida ha reaccionado así desde la Puerta del Sol después de que Sánchez haya anunciado su propuesta para blindar el aborto en España, que incluiría en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. "Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", ha asegurado Sánchez en un mensaje en 'X', donde ha informado del plan del Gobierno para llevar a cabo el blindaje del aborto.

El regidor ha replicado que "antes de alegar una mayoría cualificada para reformar la Constitución, tuviera (Sánchez) una mayoría para aprobar los Presupuestos". "Si quiere tocar la Constitución, lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla", ha remarcado.

Para Martínez-Almeida, el presidente del Gobierno "tiene el mismo respeto por las mujeres que su suegro y que sus amigos Koldo (García) y (José Luis) Ábalos". "Estoy seguro de que las mujeres españolas lo que quieren es que las pulseras antimaltrato funcionen, que no haya normativa que deje escapar a los violadores de la cárcel antes de tiempo", ha lanzado.

Pero "quien no respeta a las mujeres y no respeta la Constitución no puede hablar de mujeres y de la Constitución en la misma frase", ha declarado Martínez-Almeida, para cargar contra un "Gobierno agotado, corrupto, sin mayoría parlamentaria, que incumple la Constitución".

SÁNCHEZ SE 'CACHONDEA' DE LA FLOTILLA RUMBO A GAZA

"Es un Gobierno en el que el presidente dice que no duerme por la Flotilla, que ya es cachondearse de la Flotilla. Y es un Gobierno que preside alguien que no tiene más salida que seguir crispando", ha reprochado el primer edil, que ha señalado que no quiere seguir entrado en las "provocaciones" de la izquierda.

Almeida ha reiterado que no entrará en el debate sobre el supuesto síndrome del post-aborto porque "al único que le interesa es a un Gobierno cercado por la corrupción, que no tiene presupuestos, que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene estabilidad y que, en vez de convocar elecciones, que es lo que tiene que hacer, quiere seguir dividiendo a este país".

Almeida ha vuelto a insisir en que el de Sánchez es el Gobierno que "ha desprotegido a las mujeres como ningún otro gobierno", por ejemplo, "con la ley del 'sólo sí es sí', dejando aterrorizadas a las mujeres por las pulseras antimaltrato". "¿Han escuchado a Pedro Sánchez pedirle disculpas a las mujeres por las pulseras? No. Cuando escuche al presidente del Gobierno pedir disculpas a las mujeres españolas por las pulseras entraré en los debates que quiera plantear", ha zanjado.