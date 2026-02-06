Almeida exige por carta a Rodríguez que rectifique las "inaceptables declaraciones" sobre el 155: "Es una barbaridad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). El Nuevo Barrio Campamento, que - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remitido una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para que "rectifique inmediatamente" las "inaceptables declaraciones" realizadas --declaró que si tuviera mayoría en el Senado habría implementado un artículo 155 en la Comunidad de Madrid-- porque son una "barbaridad jurídica".

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde comienza destacando la "actitud de leal colaboración con el Gobierno de España" que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid para impulsar la Operación Campamento y prueba de ello "han sido las numerosas reuniones que los equipos técnicos de ambas administraciones han mantenido con discreción y eficacia a lo largo de los últimos meses".

Respecto a la "incertidumbre" sobre la evolución de las obras, el primer edil se hace eco de "las numerosas dudas que los ciudadanos y medios de comunicación tienen dada la notable ausencia de medios materiales y personales en la obra".

"Como he afirmado varias veces, el Ayuntamiento de Madrid tiene las puertas abiertas y la mano tendida para facilitar lo máximo posible los trámites necesarios para impulsar la Operación Campamento con el mismo espíritu de cooperación leal entre administraciones que habíamos mantenido hasta que el Gobierno decidió romperlo de forma unilateral", destaca el primer edil.

Por eso le "sorprende" que la ministra solicite ahora "la mayor colaboración y diligencia para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización" y que además lo hagas el mismo día que afirmó que aplicaría el 155 de la Constitución para intervenir a Madrid.

"Considero que estas declaraciones, aparte de ser una barbaridad jurídica, que no es cuestión menor en un Estado de Derecho, acreditan desde el punto de vista político una deslealtad institucional incompatible con el mínimo decoro en el ejercicio de competencias concurrentes", ha subrayado Almeida. "Por tanto, te solicito que rectifiques inmediatamente tan inaceptables declaraciones", ha demandado el primer edil.