Almeida exige el cese de Corredor y apunta a "obsesiones ideológicas" del Gobierno como causantes

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido el cese de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y ha apuntado a las "obsesiones ideológicas" del Gobierno de España como "las que han determinado en gran medida lo que pasó" con el apagón de lunes.

Desde el Palacio de Cibeles, Almeida ha señalado a Corredor, "nombrada a dedo con el notabilísimo éxito que se ha visto", para insistir en que espera "que nadie tenga el cuajo de decir que esto no va a volver a pasar".

"Pero hoy la presidenta, que cobra más de medio millón de euros, ha dicho que esto no va a volver a pasar. La misma que hace apenas unas semanas dijo que no iba a pasar. Beatriz Corredor no puede continuar en el cargo porque si te ha pasado esto lo razonable es que te vayas y porque si después de esto dices que esto no va a volver a pasar es más razonable aún que te tengas que ir", ha argumentado.

Preguntado sobre la desescalada del nivel 3 de emergencia, el alcalde ha recordado que lo declara el Gobierno de España a petición de las comunidades autónomas. "Por tanto, quien declara el nivel 3 es quien tiene que declarar que ya no estamos en esa situación. Esto es lo típico que hace el gobierno de España, que es desentenderse, como si no tuviera nada que ver", ha acusado.

"Pedro Sánchez se desentiende de los problemas y se atribuye la solución. O sea, Pedro Sánchez no tiene nada que ver con lo que sucedió en el apagón, es culpa de los operadores privados, a pesar de que la presidenta de Redeia fue nombrada por él, a pesar de que es un sector hiper regulado que depende en todo del gobierno de España", ha contestado.

"'Yo os devolví la luz', básicamente es el mensaje que transmitió el otro día Pedro Sánchez. Pero a partir de ahí ni una sola explicación porque no vaya a ser que los españoles nos enteremos de que la política energética del Gobierno de España ha sido determinante para que se produjera este apagón, no vaya a ser que los españoles nos enteremos de que las obsesiones ideológicas del Gobierno de España han sido las que han determinado en gran medida lo que pasó", ha culpado.

LA "POSVERDAD DE SÁNCHEZ"

Para Almeida es "difícil echarle la culpa a las centrales nucleares como hizo Pedro Sánchez" y ha señalado que "la causa de la causa del mal causado son las políticas del gobierno de Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno con todo el tema de las energías renovables", ha afirmado, después de mostrarse partidario a estas últimas, echando mano a la terminología jurídica propia de su profesión como Abogado del Estado.

"De lo que no soy partidario es de la falta de sentido común y aquí lo que se ha producido en este Gobierno habitualmente es falta de sentido común y entender que las centrales nucleares que hay en España hay que cerrarlas y condenar a la inseguridad energética a los españoles, condenarnos a que pueda volver a pasar lo que pasó el lunes y todo por obsesiones ideológicas de Pedro Sánchez, de Teresa Rivera y de Sara Aagesen", ha acusado.

Almeida ha acusado a Sánchez de "desplegar todo su relato de posverdad pero los españoles empiezan a sospechar que detrás de lo que pasó, que la causa de la causa del mal causado, dicho en términos jurídicos, son las políticas energéticas implementadas por este Gobierno y que han determinado que se pretenda encerrar las centrales nucleares, que se estigmatiza la energía nuclear".