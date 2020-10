Almeida exige al Gobierno que acredite que la Comunidad no da cifras correctas: "Sigue enfrascado en el señalamiento"

Se pregunta si los madrileños se pueden fiar de un Gobierno "que no es capaz de decirle a los españoles cuál es el número de muertos real"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes al Gobierno central que acredite que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no da cifras correctas sobre contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid, pues de lo contrario, ha indicado, los madrileños tienen derecho a pensar que el Gobierno "sigue enfrascado en el señalamiento" a la región.

"Aquí no hay una guerra de cifras", ha lanzado el regidor durante su visita a las obras de la Quinta de Torre Arias. Entiende que "si el Gobierno de la Nación dice que las cifras de la Comunidad no son las correctas tiene que acreditarlo", ya que "no puede poner en permanente sospecha a la Comunidad". "Si de verdad entiende esto tiene que decir por qué, mientras tanto tenemos derecho a pensar que sigue enfrascado en un señalamiento con la Comunidad", ha expresado a continuación.

Martínez-Almeida ha pedido que "no introduzca más incertidumbre", ya que "los ciudadanos no merecen que las administraciones se enzarcen como hace el Gobierno de la Nación poniendo en duda estas cifras".

Además, se ha preguntado si los madrileños se pueden fiar de un Gobierno "que no es capaz de decirle a los españoles cuál es el número de muertos real". "¿Le va a discutir las cifras a la Comunidad sin argumento? Es momento de dejarse de cortinas de humo. Ese respeto exige que si entiende que las cifras no son reales, que digan por qué", ha añadido.

Martínez-Almeida ha defendido que en la Comunidad de Madrid está bajando "el número de contagios, de hospitalizados, el nivel de incidencia", por lo que se demuestra que "las medidas de la Comunidad de Madrid funcionaban".

Y es que, considera que "pocos pueden decir que no fueron acertadas las restricciones en esas Zonas Básicas de Salud tras el "descenso tan acusado" en el número de contagios. Ha reiterado que no comparte el modo en el que se adoptaron las medidas del Ministerio de Sanidad.

