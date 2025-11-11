Almeida exige a Maroto "que pida perdón sin peros" por llamarles 'asesinos' y que haga "examen de conciencia"

Archivo - La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad ante el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "que pida perdón sin peros" por llamar 'asesinos' al PP en la gestión de las residencias durante la primera ola de Covid y le ha recomendado que haga "examen de conciencia".

Maroto tiene que declarar este martes ante un juzgado tras la querella presentada contra ella por el Gobierno de la Comunidad de Madrid después de declarar en una intervención ante periodistas que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en las residencias".

"Espero que pida perdón de manera expresa y de manera tajante, sin peros. Llamó asesinos al Partido Popular en Madrid y no hay excusa alguna para haber hecho esa calumnia", ha reclamado Almeida desde la Plaza Mayor.

El regidor ha acusado a la socialista de haber traído a la ciudad de Madrid y al Pleno de Cibeles "la crispación, el enfrentamiento y el odio". "Hemos vivido espectáculos que nunca vivimos en la legislatura anterior y la única diferencia se llama Reyes Maroto porque es la única portavoz que no estaba en la legislatura anterior", ha señalado.

Almeida le ha recomendado que haga "examen de conciencia", que cree que es lo primero que tiene que hacer cuando "uno trae la crispación y el enfrentamiento". "Hasta aquí hemos llegado. Y también tiene que pedirle perdón a los madrileños porque no son ni formas ni maneras de hacer política en esta ciudad. Esta es una ciudad donde se valora la diferencia, no donde se señala la diferencia", ha remachado.